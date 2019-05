Doctor Who: nella dodicesima stagione torneranno anche i Judoon

Circa dodici anni dopo il loro debutto nell'episodio "Smith and Jones" del 2007, la dodicesima stagione di Doctor Who vedrà il ritorno di un particolare tipo di villain: i Judoon torneranno infatti a scontrarsi con il Dottore interpretato da Jodie Whittaker nei nuovi episodi della serie.

Gli scontrosi alieni simili a dei rinoceronti, si trovano in una mortale missione, ancora non specificata, così come il motivo per cui dovrebbero tornare alla Gloucester dei giorni nostri, ma l'episodio che li vede protagonisti è già uno dei più attesi della prossima stagione, visto che vedrà anche la presenza dell'attore Neil Stuke, anche se i dettagli sul suo personaggio restano per ora sconosciuti.

Ecco le parole dello showrunner Chris Chibnall: "I Judoon stanno tornando in Doctor Who nel pieno delle loro forze e le strade di Gloucester non sono sicure. L'intero team di Doctor Who è contento e spaventato allo stesso tempo di ridargli il benvenuto. Saranno una delle varie chicche che abbiamo in serbo per gli spettatori nella prossima stagione. E siamo al settimo cielo per la possibilità di dare il benvenuto a Neil Stuke come guest star. Non vediamo l'ora di mostrarvi cosa succede quando il suo cammino si incrocerà con quello del Tredicesimo Dottore".

I Judoon non sono gli unici villain ritornati in Doctor Who: ricordiamo infatti l'apparizione dei celebri Dalek nello speciale di Capodanno, e non è escluso che ce ne siano altri in futuro a tornare nella celebre serie.