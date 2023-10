Doctor Who, c'è un grosso cambiamento in vista nella nuova stagione: di cosa si tratta?

Il ritorno di Doctor Who si fa sempre più vicino e una grande e inattesa novità accompagnerà i fan della storica serie tv nei tre speciali novembrini con cui si celebreranno i 60 anni dello show britannico. Il tema musicale preparato per i tre episodi sarà infatti un nuovo arrangiamento del compositore Murray Gold per festeggiare l’evento.

Dopo avervi mostrato una foto del quindicesimo Dottore di Doctor Who, torniamo a parlare dei tre episodi speciali che debutteranno a novembre per riportare la notizia della nuova musica che accompagnerà le vicende raccontate nella serie.

Stando a Radio Times, gli spettatori inglesi potranno ascoltare per la prima volta la nuova versione durante la celebrazione radiofonica dedicata allo show che andrà in onda su BBC Radio 2 il 15 ottobre 2023.

La canzone relativa agli speciali non sarà l’unica a debuttare durante il concerto con il tema del quindicesimo Dottore che verrà svelato nella stessa serata.

Il concerto è stato registrato nella Hoddinott Hall del Cardiff’s Wales Millennium Centre e includerà alcuni dei vecchi contributi dati da Gold alla saga.

Il presentatore dell’evento si è detto emozionato di poter prendere parte alla serata: “Come gli ascoltatori del mio show su Radio 2 sanno, io sono un grande fan di Doctor Who, quindi presenterà questo concerto è un sogno che si avvera. Non c’è modo migliore di festeggiare l’incredibile sessantesimo anniversario dello show se non con questa magnifica celebrazione della musica che l’ha accompagnato attraverso le decadi”.

Il Dottore tornerà dunque nel novembre 2023 con gli speciali dedicati all’anniversario, preparando i fan alla nuova stagione che introdurrà Ncuti Gatwa come nuovo protagonista.

In attesa di poter vedere i nuovi episodi della serie, vi lasciamo alla clamorosa rivelazione del ruolo di Neil Patrick Harris in Doctor Who.