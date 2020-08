Doctor Who, c'è un TARDIS gratuito nel Sud Ovest di Londra. Qualcuno lo vuole?

Con la necessità di dover ristrutturare il giardino posteriore della sua abitazione nel Sud Ovest di Londra, una grandissimo fan di Doctor Who ha lanciato un appello ai tanti appassionati sparsi per la capitale Inglese (e non solo) della serie fantascientifica BBC, promettendogli un TARDIS a grandezza naturale in regalo.

Si legge:



"Più di un anno fa ho un preso un TARDIS. È stato salvato da un deposito di rottami nel East End di Londra e mi è sembrato un acquisto piuttosto opportuno da fare. Ha fatto la sua spettacolare figura ad Halloween e mettere le luci di natale intorno alla cabina telefonica è stato un passaggio obbligato. I miei vicini hanno detto che si divertono molto a vedere le persone che, passando, tornano poi indietro per dare una migliore occhiata. Quando l'ho messa di fuori, la gente ha fatto la fila per scattarsi una foto.



Tutte le cose belle finisco, purtroppo, e mi è stato detto che è arrivato il momento anche per questa. Il giardino anteriore deve essere risistemato o qualcosa del genere e non c'è più spazio per il TARDIS. Il che sì, è molto ironico. Dunque, se riuscite a recuperare un furgone e una mano aggiuntiva e arrivare a Kingstone Vale nei prossimi due giorni, è vostro. Gratis. Si trova su di un pallet di legno e potete prenderlo".



Vi ricordiamo che è in arrivo la tredicesima stagione di Doctor Who con Jody Whittaker, per cui anche Neil Gaiman vorrebbe scrivere un episodio.