Doctor Who, ecco il fantastico look di Jody Whittaker come Tredicesimo Dottore!

Sono ormai passati cinque mesi dall'annuncio della brava e talentuosa Jody Whittaker come(o cambierà in Dottoressa?), e anche i fan tout court della seriesaranno ormai scesi a patti con questo drastico cambiamento.

In fondo è proprio il cambiare ma restare fedeli a sé stessi, a dei saldi principi, il messaggio di fondo che Doctor Who vuole dare, e mettere al centro della scena una donna, multi-sfaccettata, sexy, divertente ma con piglio severo è senza dubbio una mossa giusta e in linea con i tempi che corrono.



Detto questo, però, una cosa restava ancora da scoprire: il look che avrà la Whittaker nei panni del Dottore, mistero finalmente svelato oggi dalla BBC, che ha rilasciato online un'immagine ufficiale che ritrare proprio l'attrice nella parte, completa di nuovo vestiario, davvero fantastico. Ma giudicate anche voi stessi ammirando l'immagine in calce alla notizia.



Vi ricordiamo che Jody Whittaker sarà presentata nel ruolo nel prossimo speciale di Natale, quando giungerà a compimento il ciclo di Peter Capaldi, che dirà addio alla parte dopo 4 anni e 3 stagioni. L'undicesima stagione della serie, poi, andrà in onda nel corso del 2018.