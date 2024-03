Doctor Who, l'entusiasmante trailer promette sovrannaturale, disastri e divertimento

Un nuovo ed intenso trailer della nuova stagione di Doctor who è stato pubblicato sui profili social di Disney+ preparando i fan dello show alle nuove ed incredibili avventure in cui saranno catapultati dal 10 maggio 2024 nel tentativo di rilancio e di ritorno al passato di una serie che nell’ultimo periodo ha passato un momento difficile.

Dopo aver riportato le indiscrezioni che vorrebbero Steven Moffat al lavoro sullo speciale natalizio di Doctor Who, torniamo ad occuparci della decennale serie BBC per condividere il divertente video promozionale del nuovo capitolo che sarà pubblicato sulla piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento.

Nel trailer vengono anticipati i tanti viaggi nel tempo che il Dottore interpretato da Ncuti Gatwa si ritroverà a fare insieme a Ruby Sunday e alcune delle minacce che saranno chiamati ad affrontare in una stagione che, almeno da quanto visto, sembrerebbe aver giovato molto dei nuovi fondi arrivati da Disney+.

Il video si conclude con l’immagine del Tardis che pare abbandonato da tempo, portandoci ad immaginare una situazione particolarmente grave nel corso della trama dei prossimi episodi.

Russell T Davies, tornato al timone del progetto ha recentemente parlato del nuovo capitolo: “Finalmente, con mia grande gioia, si apre un’intera nuova stagione di avventure del Dottore e di Ruby insieme. Mostri! Inseguimenti! Cattivi! Misteri! E un terrificante segreto che ha attraversato il tempo e lo spazio per decenni”.

In attesa di poter vedere i primi episodi della nuova serie, vi lasciamo alle parole di Matt Smith sulla sua decisione di interpretare il protagonista in Doctor Who.

