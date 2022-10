Doctor Who, fine di un'era: Disney+ acquista la serie per il mercato globale!

A poche ore dalla pubblicazione del trailer ufficiale di Doctor Who 14, BBC e Disney Branded Television hanno annunciato una nuova, inaspettata collaborazione per la distribuzione della serie a livello globale.

Fuori dal Regno Unito e dall'Irlanda, infatti, i nuovi episodi di Doctor Who andranno in onda in esclusiva su Disney+, con la serie che si separerà dal suo attuale network, BBC America e AMC+. Nel Regno Unito, la casa dello show rimarrà ovviamente la BBC, che continuerà ad ospitare i nuovi episodi dell'amata serie di fantascienza.

“Adoro questo spettacolo, e questo è il meglio di entrambi i mondi: con BBC e di Disney+ possiamo lanciare il TARDIS in tutto il pianeta, raggiungendo una nuova generazione di fan, mentre nel Regno Unito manterremo salda la nostra tradizionale casa su BBC", ha dichiarato lo showrunner Russell T. Davies in una dichiarazione. "Doctor Who ha catturato l'immaginazione delle famiglie di tutto il mondo negli ultimi sei decenni", ha affermato Ayo Davis, Presidente di Disney Branded Television. "Siamo così entusiasti di questa collaborazione con la BBC e dell'opportunità di dare vita a questo franchise iconico - insieme alla brillante visione di Russell T Davies - per un nuovo pubblico globale. Prendete i vostri cacciaviti sonici e preparati a viaggiare nel tempo e nello spazio!".

Ricordiamo che il prossimo Dottore sarà Ncuti Gatwa, star di Sex Education di Netflix. In attesa di ulteriori aggiornamenti, guardate il nuovo logo di Doctor Who presentato in occasione dell'annuncio della nuova partnership con Disney Plus.