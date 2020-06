Doctor Who, l'esilarante reunion in costume di Jodie Whittaker e David Tennant

Se per Doctor Who in questo momento risulta impensabile l'idea di girare la stagione 13, i fan hanno potuto almeno trascorrere una divertente serata in compagnia dell'attuale protagonista, Jodie Whittaker, e di una delle incarnazioni più amate del Dottore, David Tennant. I due sono apparsi recentemente al Late Show con James Corden.

Jodie Whittaker, primo Dottore donna nella storia della serie, e David Tennant sono stati i "giudici" di un concorso di cosplay casalingo, in cui i fan hanno provato a trasformarsi nel loro personaggio preferito. Per l'occasione, hanno anche loro indossato il costume.

Fedeli ai rispettivi personaggi, Jodie Whittaker ha promesso di essere il "poliziotto buono" della giuria, mentre David Tennant ha minacciato scherzosamente: "Sarò spietato".

Un'immagine del Late Show si può vedere in calce alla news. David Tennant è apparso recentemente in un episodio speciale di Doctor Who a tema Covid. La pandemia di Coronavirus e il lockdown rischiano di far slittare la produzione della tredicesima stagione della serie britannica a tempo indeterminato. Le nuove norme sul distanziamento sociale, secondo il direttore di BBC Galles Rhodri Talfan Davies, sono incompatibili con una produzione che vede quotidianamente impegnate sul set decine di persone tra attori, comparse e troupe tecnica. Probabilmente, quindi, si potrà girare soltanto quando non ci sarà più alcun obbligo di rispettare le attuali misure di sicurezza.