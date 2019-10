Doctor Who: l'ex capo della BBC parla della serie classica:'era spazzatura'

Michael Grade, che in passato è stato presidente della BBC è famoso per aver avuto un rapporto conflittuale con la serie classica e in una recente intervista ha difeso la scelta di cancellarla alla fine degli anni 80, specificando che si trattava di "spazzatura".

L'ascia si è abbattuta sulla show nel 1989, dopo la ventiseiesima stagione, che aveva visto Sylvester McCoy nei panni del settimo Dottore. L'attore ha passato la torcia al nuovo Signore del tempo, Paul McGann, soltanto sette anni dopo, in occasione del film televisivo del 1996. Il lungometraggio è stata solo un'apparizione fugace, prima del ritorno vero e proprio con la nuova serie, riportata in vita da Russell T. Davies.



Intervistato dall'Evening Standard su vari argomenti, Grade ha raccontato: "Odiavo Doctor Who. Chiesi al produttore 'vai al cinema? hai visto Star Wars o ET?' e lui rispose di si. Gli dissi 'ho una notizia per te, li ha visti anche il nostro pubblico'". Grade ha poi rincarato la dose affermando: "la fantascienza che stavamo proponendo era spazzatura".



Michael Grade ha poi rivelato di aver quasi cancellato un'altra serie cult della televisione britannica, ossia Blackadder, con Rowan Atkinson, Hugh Laurie e Stephen Fry. "Andavano per le colline del Galles provando a girare una commedia hollywoodiana, con un budget minuscolo. Li ho portati a registrare in studio e con un pubblico. Il resto è storia. Li ho salvati da loro stessi".



Nelle scorse settimane Colin Baker, uno dei Dottori della serie classica, ha detto di essersi pentito di non aver girato la scena della rigenerazione. Christopher Eccleston, che è stato il protagonista del revival della serie nel 2005, ha dichiarato che avrebbe voluto prima una donna come Doctor Who.