Doctor Who, fan in aiuto di una donna costretta dal fidanzato a vedere la serie classica!

Non è un segreto che i fan di Doctor Who siano tra i più devoti in circolazione e anche tra i più empatici. La notizia di oggi fa proprio al loro caso, dato che tutta la comunità di fan di Doctor Who si è mobilitata Ion "soccorso" di una donna che in un post pubblicato su Reddit accusava il fidanzato di averla costretta a guardare l'intera serie.

La donna ha infatti chiesto l'aiuto dei Whovians, così sono chiamati i fan della serie BBC, dopo che il fidanzato l'avrebbe costretta a riguardare l'intera serie classica di Doctor Who (la cui programmazione va dall'esordio nel 1963 al 1989).

Anche se siete ossessionati da Doctor Who, guardare l'intera serie classica è l'equivalente fantascientifico di scalare il Monte Everest. I primi serial hanno un ritmo penosamente lento, la scrittura è spesso incerta e, senza girarci intorno, molti episodi sono semplicemente noiosi (ci riferiamo a Jon Pertwee). Guardarli una volta è un compito arduo, ma due volte? Persino i Whovian più accaniti sono inorriditi.

Tornando alla serie corrente, ricordiamo che il debutto del Quattordicesimo Dottore di Ncuti Gatwa rivoluzionerà il classico di BBC in molti modi. La scelta del protagonista è ovviamente cruciale a ogni nuovo recasting e in questo caso porta qualcosa di inedito per il personaggio, come il Tredicesimo aveva portato il volto inedito di Jodie Whittaker. Con una dichiarazione che ha fatto storcere il naso a molti, più che altro considerata la natura sessualmente fluida e non binaria del personaggio, il nuovo villain Neil Patrick Harris ha esaltato questo nuovo Doctor Who gay e più sexy di Ncuti Gatwa. Ma c’è una cosa che, fin da quando è stata annunciata, non ha fatto storcere il naso a nessuno.

Nel frattempo, nonostante si sia sempre dovuto attendere molto fra una versione e l’altra del nuovo Dottore, Gatwa ha un inizio riprese molto ravvicinato per Doctor Who. E nella serie si candida come new entry anche un insospettabile star di un recente successo Prime Video.