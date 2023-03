Doctor Who festeggia 60 anni con una nuova letale missione

Il più grande assassino dell'universo ha 24h di vita davanti a sé e solo il Dottore può salvarlo prima che la Morte lo raggiunga: è questa la trama di Doctor Who: Doom's Day,lo speciale BBC che festeggia i sessant'anni dello show.

Doctor Who: Doom's Day sarà un evento multimediale simile a Doctor Who: Time Lord Victorious. Lo speciale abbraccerà fumetti, romanzi e audiolibri. La novità introdotta da Doctor Who: Doom's Day vede ogni canale di Doctor Who concentrarsi su una storia diversa ma pur sempre collegata alla trama principale.

Lo speciale avrà come protagonista, come suggerisce il titolo, Doom il più grande assassino dell'universo interpretato da Sooz Kempner. Doom ha solo 24h ore di vita e trascorrerà quel giorno nella ricerca incessante del Dottore. Ma nelle 24h che precedono la sua morte, le verrà assegnato ogni 60 minuti un nuovo obiettivo dall'Ordine inferiore di Oberon.

Come mostrano le prime immagini del teaser pubblicato dalla BBC, un'esilarante Sooz Kempner afferma di avere solo 24h di tempo poiché quando ha letteralmente inviato la Morte verso il più grande assassino di tutto l'universo.

Lo showrunner Russell T. Davies ha annunciato che la nuova storia di Doctor Who rappresenterà un ulteriore passo verso l'espansione del franchising. Qualche tempo fa, lo T. Davies aveva confermato la produzione di diversi spin-off di Doctor Who.

"Le sue avventure si estenderanno a fumetti, audio, un romanzo, storie di videogiochi e altro ancora, espandendo il mondo di Doctor Who in nuovi territori. Attenti al giorno del giudizio universale, sta arrivando per tutti noi".

Doctor Who: Doom's Day andrà in onda sui canali digitali di Doctor Who entro la fine del 2023. Gli special dedicati ai sessant'anni dello show saranno tre e saranno pubblicati sulla piattaforma di streaming Disney+ a fronte della recensione acquisizione dei diritti da parte della Disney Branded Television.