Doctor Who: Flux, cosa vuol dire il titolo della nuova stagione?

La tredicesima stagione di Doctor Who sarà diversa rispetto alle altre, e la differenza è palesata già nella presenza di un titolo specifico che la designa, Doctor Who: Flux. Ma cosa potrà significare?

In quella che sarà l'ultima stagione di Jodie Whittaker nei panni del Dottore, la celebre serie tv targata BBC ci regalerà una storia alquanto particolare.

Sembra infatti voler tornare un po' alle sue radici, Doctor Who, riprendendo una singola narrazione che andrà a districarsi nell'arco di più episodi, rendendola sì una stagione più breve, ma anche assai intensa e ricca di personaggi.

Perché stando a quanto ci ha comunicato il Dottore nel promo dei nuovi episodi, all'appello dal 31 ottobre risponderanno tantissimi nemici e/o alleati, tra cui "i Sontaran, gli Angeli Piangenti, delle creature conosciute come Ravager e nemici da tutto l'universo".

Ma quindi cosa potrebbe indicare quel termine utilizzato da lei stessa, Flux ("The Flux is coming")?

Che forse torneremo ad avere a che fare con realtà parallele e Multiversi. Come hanno notato anche i colleghi di Screen Rant, se andiamo a riprendere l'annuncio di John Bishop come nuovo companion in Doctor Who 13, leggiamo che "[Dan] imparerà in fretta che c'è più di quanto abbia mai creduto nell'Universo/i". E questo non sarebbe nemmeno l'unico accenno al Multiverso negli ultimi materiali promozionali. Per non parlare della campagna social #FindTheDoctor...

Il Flusso, dunque, potrebbe riferirsi a un periodo di cambiamento continuo in cui la realtà inizia a oscillare intorno al Dottore e ai suoi compagni, e questi potrebbero essere costretti a navigare i vari universi che sono "in corso di riscrittura".

Vedremo se sarà così... Fino ad oggi Doctor Who ci ha mostrato davvero di tutto, ed è difficile escludere qualsiasi cosa a priori. Ma probabilmente ne sapremo di più il 31 ottobre, data di debutto di Doctor Who: Flux sugli schermi.