Doctor Who: Flux, rivelato il titolo della season premiere: scopritelo!

Ora che sappiamo che la nuova stagione di Doctor WhoPAROLA DA BOLDARE avrà un titolo tutto suo, non resta che scoprire quali saranno i titoli dei singoli episodi, o meglio, capitoli. Il primo è già stato rivelato...

Doctor Who: Flux è il titolo della stagione 13, l'ultima della popolare serie BBC che vedrà Jodie Whittaker nei panni del Dottore, ma come si intitoleranno i singoli episodi?

Per prima cosa, come anticipavamo prima, bisogna precisare che, trattandosi di un'unica storia con un singolo arco narrativo principale, la tredicesima stagione dello show è stata suddivisa in capitoli, non episodi.

Per cui, come leggiamo anche nel post che trovate in calce alla notizia, il 31ottobre debutterà in tv il capitolo 1 di Doctor Who: Flux: "The Halloween Apocalypse".

Come abbiamo già visto nel teaser di Doctor Who 13, poi, saranno diversi i nuovi personaggi con cui avremo a che fare, tra alleati e nemici e bizzarre creature mai viste, come ad esempio i Karvanista, una nuova razza di alieni che si andrà ad unire ai già annunciati Dalek, Sontarans, Ood, Cybermen e Angeli Piangenti. E non dimentichiamoci del nuovo companion interpretato da John Bishop.

"Non vedo l'ora che gli spettatori possano imbarcarsi in questo nuovo viaggio con noi" ha dichiarato il produttore dello show Matt Stevens "È la nostra più grande avventura finora, con tanti nuovi brillanti personaggi di cui innamorarsi. Ci siamo divertiti un mondo a realizzarla".

E voi, cosa vi aspettate da Doctor Who: Flux? Fateci sapere nei commenti.