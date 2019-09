Doctor Who: Freema Agyeman torna a interpretare Martha Jones dopo 10 anni

Freema Agyeman riprenderà il ruolo di Martha Jones, la compagna del decimo Dottore David Tennant a quasi dieci anni di distanza dall'ultima apparizione. L'occasione sarà un audio-drama che percorrerà la sua storia dopo essersi separata dal Doctor Who.

L'ultima apparizione dell'attrice nella serie risale al 2010. In più, ha partecipato anche in tre episodi di Torchwood, la serie spin-off incentrata sull'agenzia governativa omonima che si occupa di indagare sugli avvenimenti che coinvolgono attività extraterrestri.



L'audio drama sarà intitolato Torchwood: Dissected e vedrà Martha tornare a collaborare con il collega Gwen Cooper (Eve Myles) nell’ambito del ritrovamento di un cadavere misterioso.

Nella sinossi ufficiale possiamo leggere: “Gwen Cooper si presenta alla porta di Martha Jones con un cadavere. Ha bisogno di chiederle un ultimo favore e di capire perché hanno smesso di essere amiche. Sono successe tante cose da quando Martha ha lasciato Torchwood e tante cose sono successe a Martha. C’è qualcosa di molto strano circa il cadavere che Gwen ha portato con sé. Questa notte otterrà molte più risposte di quanto si sarebbe aspettata”.

Il regista Scott Handcock ha commentato il ritorno dell’attrice nell’universo del Doctor Who dichiarando: “Ho incontrato Freema per la prima volta nel 2006 quando lavoravamo a Doctor Who Confidential. L’ho vista arrivare e crescere ed è un piacere vederla tornare nel mondo di Torchwood”. In più, ha aggiunto: “è qualcosa di cui parlavo da anni e finalmente riusciamo a realizzarla”.

Anche Freema Agyeman ha parlato di questa nuova esperienza a distanza di tutti questi anni: “è come tornare a indossare un paio di vecchie scarpe molto comode. Sembra che siano trascorsi solo cinque minuti dall’ultima volta. La cosa meravigliosa del Whoniverse è che non ti senti mai al di fuori di esso. È bello essere di nuovo qui”. Nelle scorse settimane, l’attrice aveva fatto alcune dichiarazioni che lasciavano sospettare che qualcosa stesse bollendo in pentola e ora è finalmente arrivata la conferma.

Intanto, ci sarà anche un’altra reunion di persone che hanno lavorato alla serie britannica. Peter Capaldi e Mark Gatiss collaboreranno infatti allo special natalizio Christmas Ghost Story.

Torchwood: Dissected verrà pubblicato nel febbraio del 2020.