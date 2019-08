Doctor Who, HBO Max si aggiudica i diritti per trasmettere le stagioni della serie nuova

Geronimo! Le undici stagioni della serie nuova di Doctor Who saranno presto in streaming in esclusiva su HBO Max. Il nuovo servizio targato Warner Bros. arricchisce dunque il suo già ampio catalogo.

La nuova piattaforma di casa Warner, da poco rinominata HBO Max, non è ancora attiva, ma può già vantare una lunga lista di titoli interessanti a disposizione, tra cui anche Friends, The Office (UK), Luther, Top Gear Pretty Little Liars, Willy il Principe di Bel Air e... Doctor Who.

L'accordo tra Warner Bros. Television e BBC Studios renderà infatti gli show targati BBC dispobili su HBO Max, incluse le passate e future stagioni della longeva serie britannica.

"Doctor Who è una delle serie televisive più amate da entrambi gli emisferi, e noi siamo orgogliosi di poter trasmettere in esclusiva streaming questo gioiellino della BBC" ha dichiarato Kevin Reilly, HBO Max chief content officer "Un'altra serie per definire ulteriormente l'esperienza di consumo dei contenuti di alta qualità che il pubblico può aspettarsi da HBO Max".

"Come sa ogni fan di Doctor Who, l'iconico TARDIS è più grande all'interno, ed è una cosa buona, perchè il TARDIS si prepara ad accogliere una nuova frotta di fan che arriverà a conoscere e amare lo show grazie al nuovo accordo con HBO Max. Il suo ambizioso catalogo è il complemento perfetto per il franchise globale di Doctor Who e per alcune delle nostre pluripremiate e innovative serie" afferma Nigel Gaines, il residente ad interim dei BBC Studios.

E oltre a Doctor Who, di recente sono stati annunciati anche diversi progetti originali per HBO Max, tra cui il reboot di Gossip Girl e una serie prequel de I Gremlins.

Il debutto di HBO Max è previsto per il prossimo 2020.