Doctor Who Holiday Special: il nuovo look dei Dalek e il ritorno del Capitano

La notizia della settimana nel mondo di Doctor Who è stata sicuramente il ritorno di John Barrowman nei panni di Captain Jack in occasione dell'Holiday Special "Revolution of the Daleks", ma sentiamo cos'ha da dire l'attore in merito, e nel frattempo, diamo anche un'occhiata al nuovo look dei Dalek.

Avrà fatto la gioia di molti fan di Doctor Who sapere che tra poche settimane potranno rivedere Jack Harkness in tutto il suo splendore, e John Barrowman non potrebbe essere più contento di tornare a viaggiare a bordo del T.A.R.D.I.S.

"Tornare a vestire i panni di Jack e rimettere piede sul set di Doctor Who è stato proprio come tornare a casa" ha affermato l'attore "È sempre stato elettrizzante interpretare il Capitano. È un personaggio a cui tengo tantissimo e che mi ha cambiato la vita, e sapere che i fan lo amano tanto quanto me rende il suo ritorno ancora più dolce. Spero che tutti possano godersi la nuova avventura di Jack insieme al Tredicesimo Dottore".

Ma il Capitano e Tredici dovranno vedersela con un temibile nemico: i famigerati Dalek, che tante grane hanno dato al Dottore per tutto lo spazio-tempo. E per l'occasione, si sono rifatti anche il look!

Come potete nel post in calce alla notizia, infatti, sono provvisti di un design tutto nuovo, e chissà come si tradurrà questo cambiamento in abilità e pericolosità...

In Revolution of the Daleks "Il Dottore è confinato in una prigione aliena di massima sicurezza. Isolato, da solo, senza nessuna speranza di fuga. Lontano nel tempo e nello spazio, i suoi compagni d'avventura Graham, Yaz e Ryan devono rimettere insieme le loro vite senza di lei. Ma non è facile, considerando che le vecchie abitudini sono dure a morire. Specialmente quando scopriranno un inquietante piano in attesa di essere messo in atto... Che coinvolge un Dalek" si legge nella sinossi ufficiale.

L'Holiday Special di Doctor Who arriverà durante le prossime feste, anche se non è stata ancora comunicata una data precisa per la sua messa in onda. Invece, la tredicesima stagione di Doctor Who è attualmente in produzione, ma sarà più breve delle precedenti.