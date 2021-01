Doctor Who Holiday Special: il riferimento a un nota saga in Revolution of the Daleks

Nella giornata di ieri è finalmente andato in onda su BBC One l'atteso Holiday Special di Doctor Who Revolution of the Daleks, e oltre ad aver portato con sé l'annuncio di un nuovo companion, ci ha anche regalato un riferimento a una delle più grandi saghe cinematografiche.

Il giorno di Capodanno ha segnato il ritorno del Dottore interpretato da Jodie Whittaker sullo schermo grazie all'episodio speciale Revolution of the Daleks, che si è aperto... Con un omaggio a Star Wars!

All'inizio dello show abbiamo infatti potuto ammirare un'intro molto simile a quella vista nei film dell'universo creato da George Lucas, ma riadattata per l'occasione. Così ecco che sullo schermo appare una scritta colorata che recita: "A LONG TIME AGO… FAR, FAR AWAY…".

Non vi spoileriamo oltre l'episodio, tranquilli. Ci limiteremo semplicemente a ricordarvi informazioni già note, come ad esempio che qui ha fatto di nuovo la sua comparsa il Capitano Jack Harkness interpretato da John Barrowman, e abbiamo invece detto addio a Ryan/Tosin Cole e Graham/Bradley Walsh, che usciranno dalla serie lasciando il Dottore con un solo companion del vecchio gruppo, Yaz (Mandip Gill). Alle due ladies si aggiungerà tuttavia l'attore e comico inglese John Bishop, che interpreterà il ruolo di Dan, che impareremo a conoscere meglio nella tredicesima stagione di Doctor Who, attualmente in produzione.