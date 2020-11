Doctor Who Holiday Special: trailer, poster e data d'uscita per l'episodio delle feste

Finalmente ci siamo! Doctor Who sta per tornare con l'attesissimo Holiday Special Revolution of the Daleks, e ad annunciarne la data d'uscita ci pensano il trailer e il poster dell'episodio.

Sapevamo ormai da tempo che il prossimo speciale delle feste di Doctor Who avrebbe incluso l'arcinemesi del Dottore, i temibili Dalek, mentre è di pochi giorni fa l'entusiasmante notizia del ritorno di John Barrowman nei panni del Capitano Jack Harkness proprio in occasione del nuovo appuntamento targato BBC.

Ma è solo quest'oggi che apprendiamo, grazie al nuovissimo trailer e a un fantastico poster, la data d'uscita esatta dell'episodio.

Revolution of The Daleks andrà infatti in onda il giorno di Capodanno, per inaugurare al meglio il 2021, e iniziarlo all'insegna dell'avventura, dell'amicizia, e della famiglia.

Poco male se, per farlo, dovremo prima vedercela con una razza aliena che vuole sterminarci tutti (ma dopo questo 2020, che volete che sia?).

Nel Doctor Who Holiday Special rivedremo dunque Jodie Whittaker (13), John Barrowman (Captain Jack), Bradley Walsh (Graham), Tosin Cole (Ryan) e Mandip Gill (Yaz), mentre come si può vedere anche dal trailer, Chris Noth farà ritorno nelle vesti di Jack Robertson.

Allora non ci resta che segnare subito la data sul calendario, e riservare il 01.01.21 per il Dottore. Quello con il T.A.R.D.I.S., ovviamente.