Hugh Grant sarà il nuovo Doctor Who? La star interviene sul rumor

Hugh Grant è intervenuto sulle voci che lo indicavano in trattative per interpretare il prossimo Dottore in Doctor Who. La star britannica ha pubblicato un tweet per raccontare la sua versione sui rumor che nelle ultime ore lo indicavano come futuro papabile protagonista della storica serie anglosassone. Ecco le sue parole.

"Non ho niente contro il Dottor W ma non lo sono [sic]. Non ho idea da dove nasca questa storia" ha scritto Grant in un tweet.

La risposta dell'attore arriva dopo un report del week-end sul tabloid Mirror, che citava un rumor proveniente da una 'addetto ai lavori in tv', convinto che Hugh Grant fosse in trattative per ereditare il ruolo di Jodie Whittaker nello show in una sorta di 'reboot stile Marvel' della serie fantascientifica.



Nel 2021, Jodie Whittaker ha annunciato l'addio a Doctor Who, e ha già registrato i due episodi finali, con altri due episodi speciali che andranno in onda nel 2022.

Russell T. Davies tornerà showrunner della serie nel 2023, sostituendo Chris Chibnall.



In passato Hugh Grant interpretò un personaggio simile in uno sketch telethon del Red Noise Day del 1999, scritto dal futuro showrunner di Doctor Who, Steven Moffat. Il nome di Grant non è certamente l'unico entrato nella lista dei papabili alla serie nel corso degli anni ma sembra che non sarà lui a ereditare il personaggio da Jodie Whittaker.