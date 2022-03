Doctor Who: Hugh Grant è in trattative per diventare il nuovo Dottore?

L'ultima di una serie di voci che circondano l'identità del prossimo protagonista di Doctor Who suggerisce che Hugh Grant diventerà il quattordicesimo Dottore. La storia arriva tramite il sito The Mirror, che afferma che un "insider della TV" ha fatto una soffiata sul fatto che la serie stia cercando di accaparrarsi il celebre attore britannico.

A quanto pare, BBC sarebbe molto interessata a ingaggiare Hugh Grant nei panni del nuovo Doctor Who, ruolo che erediterebbe da Jodie Whittaker, la quale dirà addio al personaggio quest'anno. La scelta di Grant nel ruolo principale sarebbe volta a "portare un tocco di freschezza" alla serie fantascientifica che ormai va in onda da 60 anni.

Lo stesso insider ha aggiunto che Grant "offre molti vantaggi - grande attore, britannico, premiato, una star di Hollywood eccellente anche nella commedia. Le trattative sarebbero in corso". La BBC ha rifiutato di commentare questo squisito rumor. È l'ultimo di una serie di tentativi di individuare il prossimo Dottore prima dell'annuncio ufficiale. In precedenza si era anche accennato alla possibilità di un ritorno di David Tennant in Doctor Who.

La prossima stagione di Doctor Who sarà un grande evento. È la stagione del 60° anniversario e Russel T. Davies, che ha riportato la serie in televisione nel 2005, tornerà come showrunner. Inoltre, Bad Wolf sta salendo a bordo come casa di produzione dietro Doctor Who, assumendo, secondo quanto riferito, il controllo creativo dello show dalla BBC. La Sony Pictures ha recentemente acquisito una quota di maggioranza della Bad Wolf. È possibile che lo studio sia disposto a sborsare più soldi (alla portata di Hugh Grant) nella prossima stagione per impressionare i fan?

In attesa di una conferma, vi invitiamo a guardare il teaser dello speciale primaverile di Doctor Who, il secondo dei tre episodi speciali in cui sarà possibile vivere l'atto conclusivo di Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore.