Doctor Who: I Dottori di Jodie Whittaker e David Tennat nel trailer del fumetto crossover

A pochi giorni dal debutto di Doctor Who 12, Titan Comics ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale del fumetto che vedrà il tredicesimo Dottore interpretato da Jodie Whittaker fianco a fianco con il decimo Dottore, quello di David Tennant.

Primo numero del fumetto intitolato Doctor Who: The Thirteenth Doctor Season Two, il crossover vedrà i due Dottori alle prese con gli Angeli Piangenti resi iconici dell'acclamato episodio "Blink": la nuova storia viene infatti descritta come una reimmaginazione della puntata andata in onda nel 2007.

Scritto da Jody Houser e disegnato da Roberta Ingranata, il fumetto sarà messo in vendita a partire dall'8 gennaio 2020.

Nel frattempo, cresce l'attesa per il ritorno della serie principale al 1° gennaio 2020. "Il primo è probabilmente il più grande episodio di Doctor Who che abbiamo mai fatto, o che è stato fatto, mi viene da dire. Ci sono un sacco di stuntman, tantissime location, ed è un action thriller a spasso per il mondo" ha spiegato lo showrunner Chris Chibnall. "Senza però perdere di vista i personaggi, la loro intimità e le loro emozioni."

La premiere della nuova stagione, intitolata "Spyfall", è tornata a mostrarsi con uno sneak peek di Doctor Who 12. Il chiacchierato speciale di Natale di Doctor Who, lo ricordiamo, è stato annunciato per il prossimo anno.