Doctor Who, nelle immagini ufficiali dello Spring Special la nuova mise di Jodie Whittaker

Ogni nuova incarnazione del Dottore ha un suo look, che la contraddistingue dalle sue altre versioni, ma a volte anche un Dottore ha bisogno di un cambio d'abito! Nelle nuove immagini di BBC America per il lancio dell'episodio speciale Doctor Who: Legend of the Sea Devils, ecco il nuovo costume del Tredicesimo Dottore di Jodie Whittaker!

Una piccola anticipazione era giunta nei giorni scorsi con il trailer di Legend of the Sea Devils, il secondo di tre episodi speciali attesi nel 2022, nonché la penultima occasione in cui vedremo la Whittaker nei panni del Dottore.

Nell'episodio speciale Legend of the Sea Devils, il TARDIS trasporterà il Dottore, Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) nella Cina del XIX° secolo, in un piccolo villaggio costiero minacciato dalla regina dei pirati Madame Ching (Crystal Yu) e dalla colonia di Diavoli del Mare che ha involontariamente risvegliato, creature preistoriche che regnavano sulla Terra al tempo dei dinosauri e sono tornati a reclamare il loro pianeta.

Nelle nuove immagini che potete vedere nella galleria a fine articolo, possiamo vedere più da vicino il nuovo outfit del Tredicesimo Dottore, che si distanzia molto dal look e dai colori a cui siamo abituati, con uno stile che in alcuni elementi richiama quello degli abiti tradizionali cinesi, adattandosi così all'ambientazione dell'episodio speciale.

Le immagini sono accompagnate da un'intervista alla Whittaker che sottolinea una certa ironia rispetto alle riprese di Doctor Who: "Ogni volta con Doctor Who mi ritrovo a girare con vestiti pesanti in estate e con magliette leggerissime in inverno" ha evidenziato l'attrice.

In attesa del terzo episodio speciale di Doctor Who che uscirà in occasione delle celebrazioni del centenario della BBC, manca sempre meno al debutto di Legend of the Sea Devils, che debutterà domenica 17 aprile.