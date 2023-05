Doctor Who, Indira Varma di Game of Thrones si aggiunge al cast!

Dopo l'aggiunta di Jonathan Groff al cast di Doctor Who, sempre nuovi attori si uniscono alla quattordicesima stagione dello show: stavolta è il turno di Indira Varma, conosciuta ai più per il suo ruolo nei panni di Ellaria Sand in Game of Thrones.

"Sono entusiasta di partecipare a Doctor Who" ha annunciato l'attrice, "e particolarmente felice di poter attraversare strade cosmiche in compagnia di Ncuti [Gatwa], che interpreterà il Dottore. Non vedo l'ora di andare a caccia di guai interplanetari insieme a lui! Ho adorato interpretare Suzie Costello in Torchwood, sempre di Russel T. Davies, perciò è fantastico entrare di nuovo nel suo mondo".

Si riferisce ovviamente allo spin-off della serie, andato in onda dal 2006 al 2008 con attori del calibro di John Barrowman (Jack Harkness), Eve Myles (Gwen Cooper) e Burn Gorman (Owen Harper). In totale, è composto da quattro stagioni e quarantuno episodi incentrati sull'attività della sezione Cardiff dell'Istituto Torchwood, agenzia governativa segreta con l'obiettivo di investigare sugli extraterresti. Nella serie in questione, Indira Varma interpretava Suzie Costello, presentata come una donna intenta nello studio di una tecnologia sconosciuta in grado di resuscitare le persone morte da poco.

Classe '73, l'attrice viene ricordata non soltanto per Game of Thrones, ma anche per film quali Mindscape, Close e Official Secrets - Segreto di Stato; inoltre, reciterà nella pellicola di prossima uscita Mission Impossible - Dead Reckoning - Parte uno. Riguardo e serie TV, tra le principali menzioniamo Hunted, Carnival Row e Obi-Wan Kenobi.

L'uscita di Doctor Who 14 è attesa per la fine del 2023 su Disney+. E il franchise potrebbe non terminare qui: Russel T. Davies di Doctor Who si è dichiarato "pronto per gli spin-off".