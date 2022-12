Doctor Who, iniziate le riprese con il Dottore di Ncuti Gatwa: ecco la prima immagine!

Mentre tutti attendono impazienti il ritorno di David Tennant come nuovo Dottore, sono partite ufficialmente le riprese della stagione che sancirà l'inizio di una nuova era per Doctor Who, quella in cui il protagonista assoluto sarà il Quindicesimo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa, che i più riconosceranno per il suo ruolo in Sex Education.

Una nuova immagine dal set di Doctor Who celebra l'inizio delle riprese della prima stagione con Ncuti Gatwa nei panni del Dottore. L'account ufficiale di Doctor Who su Twitter ha pubblicato lo scatto dietro le quinte, che mostra un ciak (completo del nuovo logo dello show) e l'esterno dell'iconico TARDIS del Dottore.

Gatwa, tuttavia, sarà (brevemente) sostituito dal ritorno di David Tennant. Con una mossa curiosa, la decima incarnazione del Dottore tornerà ufficialmente come Quattordicesimo Dottore, anche se la sua scena di rigenerazione ha fatto notare ai fan alcuni dettagli dell'abbigliamento che suggeriscono che succederà qualcosa di sinistro.

Lo showrunner Russell T. Davies ha poi smentito le teorie dei fan a tal proposito, dichiarando a Doctor Who Magazine: "Ero molto sicuro di non volere che David apparisse con il costume di Jodie, penso che il concetto di uomini che si vestono con 'abiti da donna', il concetto di drag, sia molto delicato. Sono un grande fan di questa cultura e della sua dignità, è davvero una cosa preziosa. Ma deve essere fatto con immensa riflessione e rispetto".

La prima serie da solista di Gatwa, la quattordicesima dello show dopo il reboot del 2005, dovrebbe debuttare nel periodo festivo del 2023. L'attrice di Coronation Street Millie Gibson si unirà a Gatwa come compagna del Dottore. Doctor Who attirerà anche un pubblico completamente nuovo in tutto il mondo, con la serie disponibile per la prima volta sul servizio di streaming Disney Plus.

BBC ha recentemente condiviso due clip che mostrano Doctor Who (Tennant) e Donna (Catherine Tate) nella loro era. Una è un vero e proprio tributo alla loro amicizia, tant'è che la descrizione del tweet è proprio "Il potere dell'amicizia non finisce mai...". Qui vengono mostrati i due attori giovanissimi, proprio agli esordi della serie. Nella seconda clip, invece, gli attori augurano buon Doctor Who Day ai loro fan.

Su queste pagine potete recuperare la rigenerazione di Jodie Whittaker con il ritorno di David Tennant nel personaggio. Ma sarà davvero lo stesso Dottore?