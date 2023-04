Doctor Who, Jinkx Monsoon di RuPaul's Drag Race si unisce al cast!

Sappiamo che Jemma Redgrave tornerà in Doctor Who 14 insieme a un nuovo misterioso personaggio, e ora, in un recente comunicato, lo sceneggiatore Russel T. Davies ha annunciato l'ingresso nel cast di Jinkx Monsoon, conosciuto per aver vinto la quinta edizione di RuPaul's Drage Race e la settima di RuPaul's Drag Race All Stars.

"Sono onorato, felice e assolutamente entusiasta di entrare nel cast di Doctor Who" ha dichiarato Monsoon. "Russel T. Davies è un vero visionario, oltre a essere uno scrittore brillante, perciò non vedo l'ora di curare ogni singolo dettaglio insieme a lui e al resto della troupe".

Classe '87, Jinkx Monsoon (pseudonimo di Jerick Hoffer) nasce a Portlad, per poi diplomarsi al liceo d'arte Grant High School e conseguire la laurea presso il Cornish College of the Arts di Seattle. Tra i suoi album musicali, figurano The Inevitable Album (2014), ReAnimated (2015) e The Ginger Snapped (2018), a cui si aggiungono svariati singoli – basti pensare a Coffee & Wine, Creep e Space & Time. Inoltre, ha intrapreso brillantemente una carriera da attore cinematografico (The Queens, Non ti presento i miei, The Jinkx & Dela Holiday Special) e televisivi (Blue Bloods, AD and the Queen, The Viev).

Cosa aspettarci dalla nuova stagione? Davis l'ha definita "una delle cose più grandi che abbia mai realizzato il tutta la mia vita", mentre nella troupe ricordiamo i registi Dylan Holmes Williams, Mark Tonderai, Julie Anne Robinson e Ben Chessel. Le riprese, iniziate nel dicembre 2022, culmineranno con la pubblicazione effettiva nel 2024. Tuttavia, lo showrunner di Doctor Who ricorda di "non avere lo stesso budget di Marvel e Star Wars"...