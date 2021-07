Doctor Who, Jodie Whittaker e Chris Chibnall ai saluti: lasceranno la serie nel 2022

Abbiamo visto da pochi giorni il primo trailer di Doctor Who 13, ma a quanto pare dopo questa stagione ci saranno grosse novità nella serie. Bisognerà trovare un nuovo protagonista e uno showrunner, dal momento che Jodie Whittaker e Chris Chibnall non faranno più parte dello show.

Lo ha annunciato la BBC, specificando che l'uscita di scena dei due avverrà nell'autunno del 2022, dopo l'uscita di tre speciali nell'ambito del centenario del network.

"Essendo a capo del TARDIS da quando le riprese del Tredicesimo Dottore sono iniziate nel 2017, lo showrunner Chris Chibnall e il Tredicesimo Dottore, Jodie Whittaker, hanno confermato che se ne andranno dalla cabina di polizia più famosa della Terra, e dell'universo" scrive la BBC in un comunicato. "Con una serie di eventi in sei parti annunciata per l'autunno e due speciali già pianificati per il 2022, BBC One ha ora chiesto un'ulteriore avventura finale per il Tredicesimo Dottore, per formare un trio di speciali per il 2022 prima che il Dottore si rigeneri, ancora una volta."

"Il mio cuore è così pieno di amore per questo show, per la squadra che lo realizza, per i fan che lo guardano e per ciò che ha portato nella mia vita" sono invece le parole scelte da Jodie Whittaker per il commiato da Doctor Who. "Porterò il Dottore e le lezioni che ho imparato per sempre con me."

Per Chris Chibnall, "guidare questo team eccezionale è stato un divertimento creativo senza parii e una delle grandi gioie della mia carriera. Sono così orgoglioso delle persone con cui abbiamo lavorato e delle storie che abbiamo raccontato."

