Doctor Who: Jodie Whittaker conferma il suo ritorno per la stagione 12

The Hollywood Reporter ha reso noto che Jodie Whittaker, interprete del 13° e primo Dottore donna della storia dello show BBC, farà ritorno anche per la dodicesima stagione. Le riprese per il nuovo arco narrativo partiranno ad inizio 2019.

"Non vedo l'ora di tornare e rimettermi al lavoro," ha commentato la Whittaker. "E' un ruolo davvero incredibile. Finora è stato un viaggio straordinario e non sono ancora pronta per farmi da parte".

La nuova stagione ha portato nello show diverse novità. Chris Chinball, produttore esecutivo di Broadchurch, serie in cui ha recitato anche la Whittaker, è subentrato come showrunner, e inoltre sono stati presentati i nuovi companion del Dottore interpretati da Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill.

L’ultimo episodio della stagione 11 andrà in onda il 9 dicembre su BBC One, mentre la stagione esordirà in Italia il 20 gennaio 2019 su Rai 4. Durante le feste i fan potranno gustarsi anche l'episodio speciale di Capodanno, intitolato "Who's Year's Day", che andrà in onda proprio il 1° gennaio. Prima dello special BBC America trasmetterà una maratona di tutti gli special di Natale della serie. La maratona inizierà il 24 dicembre e si concluderà a Natale, con gli special interpretati da Peter Capaldi, Christopher Eccleston, David Tennant e Matt Smith.