Doctor Who, Jodie Whittaker sul suo debutto: 'Pensavo di aver sbagliato tutto'

Mentre aspettiamo notizie riguardo i lavori sulla stagione 13 di Doctor Who vi segnaliamo questi commenti della protagonista Jodie Whittaker, in cui parla del suo debutto nella longeva serie prodotta dalla BBC.

L'interprete del Dottore è comparsa per la prima volta nel 2017, sostituendosi a Peter Capaldi, protagonista per tre stagioni. Parlando con Guy Garvey, nel programma di BBC Radio 6 intitolato "Finest Hour", Jodie Whittaker ha rivelato di aver visto l'ultimo episodio della decima stagione, alla fine del quale è avvenuta la nuova rigenerazione del Dottore. Ecco i suoi commenti: "Quando ho visto l'episodio, quello in cui Peter Capaldi si rigenera in me, ero impegnata con le riprese ed era passato un po' di tempo dall'ultima volta che avevo guardato Doctor Who, perché volevo avere un'interpretazione più libera sul set".

Continua poi: "Ho subito pensato, oddio, ho sbagliato tutto, ho veramente sbagliato tutto, e avevamo iniziato solo da sei settimane e c'erano ancora sette mesi di lavoro. Sono arrivata sul set e ho detto, dovevate avvisarmi, ho sbagliato tutto, e gli altri mi dicevano, no è proprio questo il senso, non devi fare la stessa cosa degli altri. Ci sono tutte le citazioni e le caratteristiche della serie, devi considerarle e lavorare con quelle, così sei molto più libera".

