Doctor Who: Jodie Whittaker era devastata dopo l'uscita di scena dei suoi colleghi

Abbiamo scoperto qualche dettaglio in più riguardo l'ottavo protagonista di Doctor Who, nel frattempo ecco i commenti di Jodie Whittaker dopo aver girato il prossimo speciale dedicato alla storia del Dottore.

Nella puntata intitolata "Revolutions of The Daleks" assisteremo all'ultima avventura dei personaggi interpretati da Tosin Cole e Bradley Walsh, fedeli compagni del Dottore con il volto di Jodie Whittaker. L'attrice protagonista ha quindi rivelato di aver sofferto molto per questo e in particolare ha raccontato ai giornalisti quale è stata la sua reazione dopo aver girato l'ultimo episodio con loro: "Senza andare troppo nello specifico rivelando cosa succede o cosa fanno certi personaggi, anche solo sapendo che sarebbe stata l'ultima scena che ho girato insieme a questi attori, entrambi mi hanno dovuto riportare di peso nel mio camerino. Era tanto tempo che non piangevo così. Voglio dire Bradley non riusciva a farsene una ragione e Tosin mi diceva che non riusciva a vedermi piangere così".

Continua poi: "Mi sento così, non ho mai iniziato a riprendermi da questo, continuavo a dire non lasciatemi!". Nel corso dell'episodio speciale, che andrà in onda il primo gennaio 2021, scopriremo quindi come continuerà la storia del Dottore e inoltre rivedremo anche il personaggio interpretato da John Barrowman. Infine vi segnaliamo questa intervista alla protagonista di Doctor Who.