Doctor Who: Jodie Whittaker ha girato la scena della rigenerazione

Dopo la messa in onda del divisivo finale di Doctor Who 13, Jodie Whittaker, prima donna ad interpretare il ruolo del Dottore, ha rivelato in un'intervista di aver già girato la scena della sua rigenerazione, che segnerà la sua uscita di scena dalla serie.

Era noto da tempo che Jodie Whittaker avrebbe lasciato Doctor Who, così come si sapeva dell'addio di Chris Chibnall, showrunner dell'amata serie britannica. Oggi, abbiamo però modo di scoprire qualche dettaglio in più, direttamente dall'attrice, riguardo l'epilogo del suo arco narrativo. In particolare, ha rivelato che quello della scena della rigenerazione è stato il giorno più emozionante che abbia mai vissuto su un set e che ci vorrà un bel po' di tempo per interiorizzare il fatto che abbia definitivamente chiuso con la serie.

Qui di seguito potete leggere più nel dettaglio un estratto dalla sua intervista: "Ho girato la scena della rigenerazione ed è stato il giorno più emozionante che abbia mai vissuto su un set. È una sensazione davvero bizzarra, perché questa serie è stata l'esperienza lavorativa migliore che abbia mai avuto e ho deciso di lasciarla, perciò stai facendo qualcosa di davvero strano a te stessa. È come se ti stessi dando dei punti da sola. Ti chiedi: "Perché l'hai fatto?". Però, alla fine, mi è sembrata la giusta decisione".

Infine, vi invitiamo a guardare il teaser dello speciale primaverile di Doctor Who, il secondo dei tre episodi speciali in cui sarà possibile vivere l'atto conclusivo di Jodie Whittaker nel ruolo del Tredicesimo Dottore.