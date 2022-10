Doctor Who, Jodie Whittaker: 'Grazie a Dio tutto ha funzionato!'

Dopo l'annuncio di Ncuti Gatwa come prossimo Dottore in Doctor Who 14, l'attrice Jodie Whittaker è pronta a dire addio alla serie della BBC dopo ben 5 anni di riprese. Nel salutare i fan ha inoltre rilasciato qualche dichiarazione in più sulla sua esperienza sul set.

Doctor Who è la serie più longeva della storia della televisione e per la sua 13esima stagione (che si sta per concludere con uno speciale in arrivo) ha scelto la forma della miniserie: solo 6 episodi ed un titolo instant-hashtag Flux. Oltre ad un formato poco canonico per la storia della serie, il 13esimo Dottore è stato interpretato dall'attrice Jodie Whittaker che, dopo un inizio in salita, si è trovata ad affrontare una sceneggiatura intrecciata e sperimentale.

Come dai lei stesso affermato, in una recente intervista, i numerosi sbalzi temporali ed una trama più articolata del solito le hanno causato non poche difficoltà durante le riprese: "Non riuscivo a capire…Me lo spiegavano quasi ogni giorno, e io dicevo sempre: Puoi ricordarmi dove mi trovo in questo momento e quale versione di me stesso sono?". Aggiungendo però parole di riconoscimento per un lavoro che, nella sua versione finale, ha trovato un equilibrio ed una fluidità insperati per l'attrice: "Quando ho visto che tutto funzionava, mi sono detta: Oh, grazie a Dio".

Flux si è concluso con qualche domanda aperta e i fan sperano che la 14esima stagione possa riprendere i fili di questa trama interrotta, che ha nello speciale in arrivo questo fine settimana un'altra possibilità di sviluppo narrativo importante.

