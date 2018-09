Doctor Who: Jodie Whittaker in azione nel nuovo trailer dell'undicesima stagione

E' online il nuovo trailer ufficiale dell'attesa undicesima stagione di Doctor Who. "Sono il Dottore, quando la gente ha bisogno, non rifiuto mai" dice nel filmato il nuovo Dottore interpretato da Jodie Whittaker, prima donna a vestire i panni dell'iconico ruolo nella serie BBC.

Potete trovare il nuovo trailer in calce alla notizia.

Nella nuova stagione subentrerà come showrunner e produttore esecutivo Chris Chibnall di Broadchurch, serie alla quale ha preso parte anche la Whittaker. Lo show continua a reinventare se stesso, e con un nuovo Dottore e un nuovo showrunner, anche il logo ha subito le dovute modifiche.

Doctor Who 11 vedrà anche l'arrivo di nuovi companion per il Dottore, che saranno interpretati da Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill, mentre è stato rivelato che Sharon D. Clarke è ufficialmente nel cast in un "ruolo ricorrente" ma non meglio specificato.

Tra gli sceneggiatori della nuova stagione dello show troviamo Malorie Blackman, Ed Hime, Vinay Patel, Pete McTighe e Joy Wilkinson, mentre la lista dei registi include Sallie Aprahamian, Jamie Childs, Jennifer Perrot e Mark Tonderai.

L'undicesima stagione di Doctor Who sarà composta da dieci episodi e debutterà il 7 ottobre sulla BBC. Staremo a vedere se Jodie riuscirà a replicare il successo di altri attori che l'hanno preceduta nel ruolo, tra cui Matt Smith, David Tennant e per ultimo, ma non meno importante, Peter Capaldi.