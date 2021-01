Doctor Who: Jodie Whittaker lascerà la serie? BBC risponde ai rumor

Chris Chibnall ci ha aggiornato sullo stato dei lavori di Doctor Who stagione 13: sappiamo già che nei nuovi episodi tornerà il Dottore di Jodie Whittaker, ma alcuni rumor mettono in dubbio la sua partecipazione futura.

In particolare erano alcuni report di The Mirror, le cui fonti parlavano di un abbandono top secret, riferiti alla volontà dell'attrice di passare a nuovi progetti. Lei stessa ha però affermato di essere al momento concentrata sul suo ruolo:

"Per quanto mi riguarda, per ora, sono il Dottore ed è un ruolo che richiede tutto il mio impegno come attrice. Non riesco a pensare a ciò che ci sarà dopo e non voglio farlo".

La risposta non sembra essere netta, per cui l'eventualità che nella stagione 14 vedremo un nuovo Dottore è ancora in gioco. Per di più la BBC, casa produttrice della serie, non si è voluta sbilanciare in merito, pur consapevole dei rumor: "Non commenteremo le speculazioni che riguardano il futuro di Jodie nella serie".

Per sapere qualcosa in più dovremo attendere ancora un po'. Se Whittaker decidesse di rimanere, ciò farebbe di lei il Dottore più longevo dell'era moderna, superando Peter Capaldi, David Tennant e Matt Smith: tutti e tre hanno militato nella serie per tre stagioni.

Cosa ne pensate? Siete favorevoli ad un suo ritorno oppure credete sia arrivato il momento che passi il testimone? Intanto è stato annunciato un nuovo companion del Dottore per la stagione 13.