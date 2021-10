Doctor Who, Jodie Whittaker non riesce a dire addio al personaggio: 'Non è ancora finita'

Dal 2022, come sappiamo, Doctor Who avrà un nuovo protagonista. Abbiamo già assistito al saluto di Jodie Whittaker alla serie, ma adesso l'attrice ammette di non sentirsi pronta a dire addio al suo ruolo e a lasciar andare il suo personaggio. Anche perché, in effetti, il suo lavoro sul set non è ancora finito.

Nel corso del podcast The Line-Up con Shaun Keaveny, Jodie Whittaker ha spiegato di vivere una situazione per lei piuttosto particolare.

"Annunciare che sei il nuovo Dottore succede sempre in un momento strano, perché accade sostanzialmente prima di mettere piede sul set. Anche questo è un grande annuncio, e la cosa emotivamente contraddittoria è che annunci che te ne vai, ma non te ne sei ancora andato."

Ci sono ancora, infatti, delle scene da girare per Jodie Whittaker, prima di lasciare la serie insieme a Chris Chibnall, dal momento che nel futuro di Doctor Who c'è anche il ritorno dello showrunner Russell T Davies. L'interprete del Tredicesimo Dottore ha quindi continuato il suo discorso aggiungendo:

"Ci sono ancora dentro fino al collo. Quindi per me non è finita. Ci sono dentro, e posso starci. Quindi la cosa positiva è che è stato annunciato che questi sono i miei ultimi episodi, ma non significa che sia il momento di lasciare andare il passato."

Prima di fare posto al Quattordicesimo Dottore, Jodie Whittaker sarà ancora in una serie di sei episodi e in tre speciali di Doctor Who.