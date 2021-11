Doctor Who: Jodie Whittaker recita le parole del primo Dottore in uno show per bambini

Nel corso della sesta stagione di The Dengineers, un popolare show per bambini prodotto dalla BBC, nello specifico nell'episodio due, intitolato Doctor Who Den., c'è un piccolo cameo vocale a sorpresa di Jodie Whittaker, interprete del 13° Doctor Who che recita le iconiche parole del primissimo Dottore della serie televisiva britannica.

Si tratta delle parole che William Hartnell, il primo storico Dottore della saga, ha pronunciato per dare il suo addio ai compagni originali e a sua nipote Susan Foreman (Carole Ann Ford), lasciandola libera di costruire la sua nuova vita in una Londra del 22° secolo ormai liberata definitivamente. Le parole, quelle pronunciate quindi da Jodie Whittaker, sono le seguenti: "One Day I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine".

Potete ascoltarle nella clip che trovate in calce a questa notizia.

Nel frattempo, non ci resta che prepararci all'addio di Jodie Whittaker a Doctor Who. L'ultimo episodio di Doctor Who con Jodie Whittaker andrà in onda tra poco meno di un anno, nell'autunno del 2022, come parte delle celebrazioni per il centenario della BBC.

L'attrice di Broadchurch, prima donna protagonista dell'iconica serie, ha debuttato in Doctor Who nel 2017. Insieme a lei, lascerà anche lo showrunner Chris Chibnall. Per il ruolo del nuovo Dottore, naturalmente, sono già partite le indiscrezioni e le speculazioni di fan e addetti ai lavori. Nelle ultime settimane c'è stata la candidatura di Benedict Wong, anche se per un film, mentre si continua a parlare anche del ritorno di Matt Smith, visto più recentemente anche in The Crown.

La BBC, British Broadcasting Company, è stata fondata nel 1922, e il prossimo anno sarà interamente dedicato ai festeggiamenti per il suo primo secolo di vita.