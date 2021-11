Doctor Who, Jodie Whittaker ricorda: 'Ecco il consiglio che mi diede David Tennant'

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che Jodie Whittaker voleva restare ancora in Doctor Who, ma la tredicesima stagione dello show sarà l'ultima in cui la vedremo protagonista, così come sarà l'ultima per lo showrunner Chris Chibnall. L'attrice è stata il primo Dottore donna, restando nello show per tre stagioni.

In una recente intervista a Radio Times, Jodie Whittaker ha ripercorso gli anni trascorsi sul set di Doctor Who, ricordando anche i consigli ricevuti dal suo predecessore David Tannant, con il quale aveva lavorato ai tempi di Broadchurch.

"Sono stata annunciata nel... cos'era, il 2017? Sì. Stranamente, per me è come se fossero passati tre anni, dato che ho fatto tre stagioni, ma è stato molto più lungo di questo. E in realtà, il tempo è volato molto rapidamente" ha raccontato l'attrice. "Ricordo che questa era una delle prime cose che mi ha detto David prima di cominciare a girare. Mi ha detto: Andrà tutto così velocemente che ti sembrerà di essere in un vortice. Ed è davvero così. In qualsiasi set è così, ma questo è stato veramente pazzesco!"

Jodie Whittaker, che ha terminato le riprese di Doctor Who 13 a metà ottobre, ha poi raccontato una frase di David Tennant che le è rimasta particolarmente impressa. "Per alcune persone, sarai sempre il Dottore, che è un onore e una cosa meravigliosa, ma significa anche accettare un adattamento nella tua vita" ha continuato, citando un'intervista del collega al Guardian nel 2019. "Devi essere pronto per questo. È un'esperienza unica e c'è un gruppo di supporto molto piccolo che sa come ci si sente. Non darei mai consigli sulla recitazione, quella si impara a scuola di recitazione, ma quello in cui posso aiutare è questa roba."