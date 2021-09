Doctor Who, Jodie Whittaker saluta lo show: 'È  stato un viaggio straordinario'

Alcuni mesi fa è stato annunciato che Jodie Whittaker lascerà Doctor Who nel 2022 dopo aver ricoperto il ruolo del tredicesimo dottore per oltre 5 anni, a partire dallo speciale di Natale del 2017 "Twice Upon a Time". L'addio è sempre più vicino e così l'attrice in una recente intervista ha voluto esprimere tutto il suo amore per questo show.

La Whittaker ha rivelato che lavorare sul set di Doctor Who è stata per lei un'esperienza unica ed indimenticabile, complice soprattutto il meraviglioso clima venutosi a creare nel corso delle riprese: "Molte sono state le cose belle per in questi anni, ma se devo sceglierne due, devo dire che ho apprezzato davvero tanto il rapporto nato con il cast e la troupe e il clima che si respirava sul set in cui tutti abbiamo una tale gioia nell'andare al lavoro ogni giorno e sentirci parte di qualcosa di così sorprendente".

L'attrice ha poi rivelato di aver compreso pienamente quanto questo show significhi per i fan: "Sapete, ci è stato passato il testimone e lo teniamo davvero stretto", ha detto. "È stato un viaggio straordinario non solo dall'interno questo, ma anche all'esterno, vedere quanto significhi per i vecchi fan di Doctor Who, per i nuovi Whovian, per le persone che se ne sono andate e quelle che sono tornate. Qualunque sia la loro fase in cui si trovano, ogni secondo è stato davvero emozionante".

All'addio di Jodie Whittaker, si unisce anche quello dello showrunner Chris Chibnall e a quanto pare Doctor Who potrebbe presto avere il suo primo showrunner statunitense. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.