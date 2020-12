Doctor Who, Jodie Whittaker sull'Holiday Special: 'È una fine, ma anche un inizio'

Si avvicina il giorno del ritorno del Dottore con lo speciale delle feste di Doctor Who, Revolution of The Daleks, e Jodie Whittaker ha dei sentimenti fortissimi legati a questo episodio.

Il nuovo Doctor Who Holiday Special si preannuncia davvero ricco di sorprese e grandi momenti, soprattutto considerando il ritorno del Capitano Jack Harkness e l'addio allo show di Bradley Walsh e Tosin Cole.

"È la fine per alcune cose, ma sembra anche un inizio per altre" ha affermato Jodie Whittaker in una recente intervista.



Ma proprio in relazione all'uscita di scena dei suoi colleghi, l'attrice ricorda, in merito all'ultimo giorno di riprese dello speciale: "Ero assolutamente fuori di me".

"Non ho la cosiddetta poker face, e pensare che faccio l'attrice di mestiere, dovrei essere più brava con queste cose. Ma ricordo che quel giorno, quando finimmo di girare, Tosin continuava a ripetermi 'stai calma, calmati'. Ero totalmente partita!" racconta ancora "In un certo senso riflette un po' il percorso che abbiamo affrontato insieme in questo viaggio. Sono davvero fortunata. Mandip e io continueremo il viaggio, ma questa era la fine per noi quattro, il quartetto originale. Ci siamo trovati così bene, e per questo è stata dura".

"So che questa è una di quelle cose che non mi ricapiteranno mai più nella vita, una delle cose migliori che mi sia mai successa. Qui ho avuto alcune delle esperienze migliori su un set. Questo lavoro è un qualcosa di intoccabile. In futuro, si spera, farò tante altre incredibili cose, ma anche se dovessi continuare con altre 20 stagioni di questa serie, so che la mia prima volta qui è stata con questa famiglia, eravamo noi quattro, e questo era il nostro momento. Un po' come nei Goonies. E io mi sono sentita proprio una ragazzina in un pozzo. Ero così triste" conclude.



Revolution of the Daleks andrà in onda venerdì 1 gennaio su BBC One.