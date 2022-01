Doctor Who, Jodie Whittaker svela il suo episodio preferito con Tredici

Stiamo per dire addio a Jodie Whittaker nei panni del Dottore e a dare il benvenuto al prossimo interprete che guiderà una nuova era di Doctor Who, quella del quattordicesimo. Ma nel frattempo, Jodie rivela quale degli episodi con Tredici è stato il suo preferito.

Durante una recente intervista con il sito Collider, all'attrice è stato infatti chiesto di ripensare a tutti gli episodi girati, e scegliere il suo preferito tra questi.

Lei però sembra avere le idee chiare: "Credo che il mio sia ‘The Woman Who Fell To Earth’, semplicemente perché è stato il mio primo episodio".

"C'è stata la transizione verso questo nuovo costume, che abbiamo creato noi, e abbiamo cementato fermamente il team. Ogni cosa di quel momento è stato all'altezza di ogni singola aspettativa che avevo avuto nei mesi precedenti. E poi ho davvero amato girarlo" continua, parlando del primo episodio dell'undicesima stagione di Doctor Who, che segnava il debutto delle avventure di Tredici dopo la rigenerazione del Dottore di Peter Capaldi nello speciale "Twice Upon A Time".

E voi, quale episodio con protagonista Jodie Whittaker avete preferito? Fateci sapere nei commenti.

Intanto, vi lasciamo con gli ultimi aggiornamenti sul possibile interprete del nuovo Dottore e il teaser del nuovo speciale di Doctor Who.