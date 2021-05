Doctor Who, John Barrowman si scusa per il suo 'esuberante' comportamento sul set

L'attore di Doctor Who John Barrowman ha rinnovato le sue scuse per i comportamenti poco appropriati adottati sul set della popolare serie britannica.

L'interprete del Capitano Jack Harkness è stato infatti accusato di "essersi ripetutamente esposto" (ovvero di aver mostrato le proprie parti intime) sul set di Doctor Who e Torchwood durante le riprese di entrambi gli show.

Come riporta il Guardian, una delle donne che lavorava nella produzione di Doctor Who ha affermato che "Mostrava regolarmente i suoi genitali... Si vedevano attraverso l'apertura dei pantaloni, e lui pensava fosse divertente".

"A volte mi chiamava nel suo camerino e quando entravo era lì che faceva 'Oh, guarda qua!' con tutto di fuori" continua un'altra sua collega "Era risaputo che fosse il suo modo di fare. Non ti faceva sentire in pericolo, ma ti metteva abbastanza a disagio".

E in effetti numerosi testimoni hanno definito il comportamento di Barrowman come degli "scherzi poco appropriati e di cattivo gusto" piuttosto che delle molestie sessuali o comportamenti predatori (come invece sembrerebbe essere stato il comportamento di Noel Clarke, l'attore interprete di Mickey in Doctor Who), anche in virtù del suo essere dichiaratamente omosessuale.

Gli avvocati dell'attore hanno fatto sapere che questi non ricorda gli incidenti specifici di cui si è parlato nel pezzo, ma in merito alle sue abitudini, Barrowman ha posto le sue scuse, come aveva già fatto anche in precedenza, dato che la questione era già stata resa nota nel 2008.

All'epoca l'attore disse, durante un'intervista con BBC Radio 1: "Mi scuso se ho arrecato offesa a qualcuno. Stavo partecipando al clima leggero e spensierato dello show, ma sono andato troppo oltre".

"Con il senno di poi, capisco che il mio comportamento esuberante possa aver causato problemi. In passato mi sono scusato, ma rispetto alle mie dichiarazioni del novembre 2018 sono cambiati il mio modo di vedere i miei comportamenti" ha aggiunto invece adesso Barrowman.

Di recente, John Barrowman ha fatto il suo ritorno in Doctor Who nello speciale delle feste Revolution of The Daleks.