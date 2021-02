Doctor Who, John Barrowman sicuro: 'Olly Alexander sarebbe perfetto dopo Jodie Whittaker'

Quando, dopo l'addio allo show di Peter Capaldi, si parlò dell'eventualità di un Dottore donna qualcuno storse un po' il naso: Jodie Whittaker ha però saputo conquistare tutti i fan di Doctor Who sin dal primo momento, risultando assolutamente all'altezza dei suoi predecessori nel ruolo principale della leggendaria serie BBC.

Come sempre accade quando l'attuale Dottore si prepara a passare il testimone al suo successore, dunque, anche per il tredicesimo Dottore interpretato dall'attrice di Broadchurch ci si comincia a porre la solita domanda: chi sarà all'altezza di raccogliere un'eredità così importante?

I nomi saltati fuori sono ovviamente più di uno, tra cui anche quello del protagonista di Good Omens Michael Sheen. Secondo John Barrowman, però, il candidato perfetto sarebbe un altro: "Olly Alexander sarebbe fantastico, è uno strambo, è divertente, è un attore bravissimo e penso proprio che sarebbe uno splendido Dottore" ha sentenziato l'attore di Jack Harkness.

Per chi non lo conoscesse, Alexander è famoso principalmente per i suoi ruoli nelle serie TV It's a Sin e Penny Dreadful, mentre al cinema l'abbiamo visto in film come Enter the Void di Gaspar Noé. Cosa pensate della sua candidatura come quattordicesimo Dottore? Diteci la vostra nei commenti! BBC, intanto, ha recentemente risposto ai rumor sull'addio di Jodie Whittaker a Doctor Who; un terribile ritorno è invece stato anticipato dalle nuove foto dal set di Doctor Who.