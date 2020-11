Doctor Who, John Barrowman tornerà come il Capitano Jack Harkness nell'Holiday Special

C'è aria di festa alla BBC, e con l'Holiday Special di Doctor Who arriva anche un grande regalo per i fan: John Barrowman a.k.a. Captain Jack tornerà sul T.A.R.D.I.S. in Revolution of the Daleks.

Se non ci sono arrivate buone nuove dal set dei nuovi episodi di Doctor Who (la tredicesima stagione di Doctor Who sarà più breve causa pandemia), ce ne arriva una più che buona dalla stessa produzione, che per l'Holiday Special di quest'anno ha rivelato un grande ritorno.

La bomba è stata sganciata poco fa: John Barrowman tornerà in occasione di Revolution of the Daleks.

Questo vuol dire che ci aspetta una serata in compagnia dell'iconico Capitano, e chissà in quali guai si caccerà questa volta.

Dopotutto, lo showrunner della serie Chris Chibnall aveva promesso tanti Dalek (come da titolo), emozioni, lacrime e risate... E uno sterminio.

Intanto, questa sarà la seconda apparizione di Barrowman in Doctor Who da quando è stata scelta Jodie Whittaker come Tredicesimo Dottore (lo avevamo rivisto in Fugitive of the Judoon). Speriamo solo che questa volta le interazioni tra i nostri e soprattutto tra il Dottore e il Capitano sia molte di più!

Ma conoscendo il gruppetto di avventurieri nel tempo, ne vedremo sicuramente delle belle.

Lo Speciale delle Feste di Doctor Who non ha ancora una data precisa di messa in onda, ma ve la comunicheremo non appena verrà resa nota.