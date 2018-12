Doctor Who: Karen Gillan loda l'interpretazione di Jodie Whittaker

Karen Gillan interpreta il personaggio di Amy Pond in Doctor Who e in questi giorni ha rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter, dove si sofferma in particolare sulla scelta di Jodie Whittaker quale nuovo Dottore dall'undicesima stagione del longevo show. Gillan ha confermato la sua passione per Doctor Who e ha parlato di alcune polemiche.

"Non si può crescere nel Regno Unito senza conoscere la serie. Praticamente nasci sapendo cos'è un Dalek. Non appena si sono diffuse legate ad una donna nel ruolo principale c'è stata della resistenza, delle persone hanno scritto alla BBC per lamentarsi. Ho pensato si trattasse di qualcosa di folle. Non capisco chi possa dire che Doctor Who non possa essere una donna" ha spiegato Karen Gillan, difendendo la scelta di Jodie Whittaker, ed elogiandola, così come la sua interpretazione:"Possiede degli elementi di Matt Smith e David Tennant. Una folle energia, un cervello che corre 100 miglia all'ora. Ma si è appropriata del personaggio. Ed è ciò che rende grandiosa la parte perché non ha limiti. L'unica cosa di cui hai bisogno è avere un attore grandioso. Un attore grandioso e britannico. O comunque qualcuno che possa avere un convincente accento britannico". L'attrice ha sostenuto come sua madre sia una grande fan dello show, ancor prima che la figlia entrasse nel cast.

Il personaggio di Amy Pond, interpretato da Karen Gillan, venne introdotto nel primo episodio della quinta stagione di Doctor Who.