Doctor Who, Karen Gillan pronta a tornare nella serie BBC... ad una condizione!

Nelle scorse ore, Karen Gillan ha espresso chiaramente il suo interesse nel tornare a interpretare il ruolo di Amy Pond, la compagna di viaggio dell'Undicesimo Dottore nella serie BBC Doctor Who, ma... a una sola condizione!

L'attrice ha dichiarato in una recente intervista che tornerebbe a vestire i panni di Amelia Pond solo se potesse ritrovare anche i suoi colleghi Matt Smith e Arthur Darvill.

Dopo aver ricordato i bei tempi nel cast della serie BBC, Gillan ha espresso con entusiasmo il suo interesse: "Mai dire mai. Se me lo chiedessero, sarei davvero molto interessata. Sarebbe davvero fantastico" ha dichiarato, per poi aggiungere "Se dovessi tornare, mi piacerebbe farlo con Matt Smith e Arthur Darvill".

Matt Smith interpretò l'Undicesimo Dottore dal 2010 al 2013 in tre stagioni di Doctor Who e sette episodi speciali, per un periodo complessivo di circa quattro anni che ha seguito la rinascita dello show con la nuova versione voluta dal produttore e sceneggiatore Russell T. Davies e curata poi da Steven Moffat e Chris Chibnall.

Davies a breve tornerà come showrunner di Doctor Who per celebrare i 60 anni della serie britannica e chissà se questo importante anniversario che cade nel 2023 sarà davvero un'occasione per rivedere alcune grandi star legate alla storia di Doctor Who, magari proprio una reunion del trio Smith-Gillan-Darvill, nonostante i loro numerosi impegni sul set.

Se dopo aver lasciato la serie BBC nel 2012 Gillan ha avuto una carriera di successi, tra cui il ruolo di Ruby Roundhouse nei due sequel cinematografici di Jumanji e la già menzionata interpretazione di Nebula nel Marvel Cinematic Universe, che la vede attualmente sul set di Guardiani della Galassia 3, allo stesso modo, Matt Smith è impegnato con House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones che debutterà quest'anno su HBO, e Arthur Darvill interpreta dal 2016 il ruolo di Rip Hunter nella serie DC Legends of Tomorrow.