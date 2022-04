Doctor Who: Legend of the Sea Devils, finalmente il trailer del nuovo speciale

Ora che sappiamo quando andrà in onda Doctor Who: Legend of the Sea Devils non ci resta che gustarci il trailer ufficiale del penultimo speciale con protagonista Jodie Whittaker.

I fan di Doctor Who stanno per avere il regalo perfetto per Pasqua.

Un nuovo speciale della popolare serie britannica arriverà infatti in tempo per le feste, ma prima di allora abbiamo l'occasione di farci un'idea di ciò che vedremo sul piccolo schermo grazie al trailer ufficiale dell'episodio evento.

Intitolato Doctor Who: Legend of the Sea Devils, lo speciale vedrà il ritorno di vecchi nemici del Dottore, i pericolosi Sea Devils del titolo, che mancavano all'appello dai tempi della quinta rigenerazione del Signore del Tempo (ovvero quella di Peter Davison).

Come riportato nella sinossi ufficiale dell'episodio "Il Dottore (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) approderanno nella Cina del XIX secolo, dove è situato un piccolo villaggio costiero sotto minaccia della Regina dei Pirati Madame Ching (Crystal Yu) e la mostruosa forza aliena che ha involontariamente scatenato. Tredici e i suoi companion dovranno vedersela con i Sea Devils per portare in salvo il pianeta".

Siamo dunque agli sgoccioli per quanto riguarda l'addio di Jodie Whittaker a Doctor Who, dato che presto dovremo salutarla, ma intanto godiamoci le sue ultime avventure a bordo del T.A.R.D.I.S.