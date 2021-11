Doctor Who, Lydia West commenta i rumor sul suo casting: 'Sarebbe un onore'

Sappiamo da tempo che, dopo la stagione 13 e alcuni episodi speciali che andranno in onda nel 2022, Jodie Whittaker lascerà Doctor Who e ci sarà bisogno di trovare un nuovo Dottore. Come succede in questi casi, fioccano le speculazioni sul nome del successore. Si è parlato per esempio del ritorno di Matt Smith, che lui stesso non esclude.

Recentemente si è parlato anche di Olly Alexander, cantante della band degli Years and Years e protagonista della serie It's a sin, e di Lydia West, anche lei tra le star dello stesso show.

Quest'ultima, in una recente intervista a Radio Times, ha commentato le voci. A una domanda sul suo eventuale coinvolgimento nel futuro di Doctor Who, Lydia West ha risposto: "Voglio dire, il fatto che sia stata indicata come una delle favorite è qualcosa di speciale. Quindi sono lusingata, sarebbe un onore per me essere il nuovo Dottore. Sono felice che la gente pensi che io possa farcela."

Alla domanda su chi le piacerebbe vedere nel ruolo del Doctor Who, a parte lei stessa, l'attrice ha preferito però glissare. "Oh, non voglio fare nessun nome. Ci sono troppi attori che ammiro là fuori che potrebbero interpretarlo brillantemente. Penso che chiunque si aggiudichi il ruolo porterà la sua interpretazione unica, e non vedo l'ora di scoprire chi sarà."

Le ultime riprese di Jodie Whittaker in Doctor Who sono terminate lo scorso ottobre. L'attrice, vista anche in Broadchurch, è stata la prima interprete femminile del ruolo, e i fan sperano che il nuovo showrunner della serie britannica, Russell T Davies, sia innovativo quanto il suo predecessore, Chris Chibnall. Davies, tra l'altro, ha già lavorato con Lydia West in It's a sin e in Years and Years.