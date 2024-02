Doctor Who, Maisie Williams vuole tornare nella serie: ecco cosa ha detto

Maisie Williams, l’Arya Stark di Game of Thrones sarebbe pronta per tornare in Doctor Who dopo la sua partecipazione allo show nel corso della nona stagione. L’attrice britannica, durante una recente intervista, si è detta disponibile a far nuovamente parte della serie televisiva e curiosa all’idea di poter lavorare al fianco di Ncuti Gatwa.

Dopo aver riportato le parole di David Tennant a proposito della possibilità di un suo ritorno in Doctor Who, torniamo ad occuparci di uno degli show televisivi più longevi di sempre e di altri ritorni per condividere le dichiarazioni della giovane interprete nata a Bristol, che, nell’ambito della promozione di The New Look, ha rivelato ai microfoni di Collider il suo desiderio di essere ancora parte della narrazione relativa al Dottore.

Queste le parole della Williams, interrogata in proposito: “Mi piacerebbe lavorare con Ncuti, sarebbe fantastico. In realtà non ci avevo mai nemmeno pensato al fatto che la gente mi chieda sempre di Arya e nessuno di Ashildr. Mi piaceebbe molto, sì, sarebbe bello”.

Il debutto del personaggio della Williams nello show ha coinciso con il quinto episodio della stagione 9: Ashildr, figlia di contadini del IX secolo, viene coinvolta dal Dottore nella difesa del suo villaggio, perdendo la vita. A quel punto, il Dottore, convinto da Clara riporta in vita la piccola, trasformandola in un essere immortale.

In attesa di poter vedere i prossimi episodi dello show e di capire se Maisie Williams tornerà mai a lavorare nella serie, vi lasciamo alle parole di Ncuti Gatwa sull’addio di Millie Gibson a Doctor Who.