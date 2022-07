Doctor Who, Matt Smith loda il casting di Ncuti Gatwa: 'E' un attore brillante'

In una recente intervista a proposito dell'imminente debutto di House of the Dragon, l'attore britannico Matt Smith è tornato a parlare di un altro show a lui molto caro, Doctor Who, lodando l'innovativa scelta di casting: dopo Jodie Whittaker, il prossimo Dottore sarà Ncuti Gatwa.

E' stata proprio la serie BBC a lanciare Matt Smith e farlo conoscere al grande pubblico: l'attore fu scelto per interpretare l'Undicesima incarnazione del Dottore dopo l'addio di David Tennant a fine 2008. Da lì, Smith ha ottenuto altri ruoli di prestigio come quello del principe Filippo nelle prime due stagioni della serie Netflix The Crown, oppure la partecipazione al cast di Ultima notte a Soho e del cinecomic Sony Morbius.

Presto Matt Smith sarà Daemon Targaryen in House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones che debutterà a fine agosto, ma di certo non ha dimenticato da dove proviene.

In un'intervista pubblicata nelle scorse ore da Variety, Smith ne ha approfittato per rinnovare i complimenti al futuro Dottore, Ncuti Gatwa: "Credo che sia il più sensazionale dell'intero cast. Che attore! E' brillante in Sex Education. Penso che abbia quel qualcosa in più che il ruolo del Dottore richiede".

Smith sembra condividere l'entusiasmo dei fan di Doctor Who per la quattordicesima stagione, ma il casting di Ncuti Gatwa non è l'unica novità in casa BBC.

Infatti, in occasione del 60° anniversario del primo episodio della serie storica di Doctor Who assisteremo al ritorno di David Tennant e Catherine Tate in un numero ancora imprecisato di episodi speciali.