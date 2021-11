Doctor Who, Matt Smith non esclude il ritorno nella serie: ecco le sue parole

La carriera di Matt Smith non si è affatto interrotta dopo l'uscita di scena dell'attore dalla serie Doctor Who, nel 2013. Dopo aver salutato l'Undicesimo Dottore, Smith ha interpretato un giovane Principe Filippo nella serie Netflix, The Crown, e ora è impegnato nella serie spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon.

Nonostante un programma fitto d'impegni, Smith non ha escluso un ritorno in Doctor Who in futuro. Intervistato da Consequence per promuovere il nuovo film in cui ha recitato, Last Night in Soho di Edgar Wright, Matt Smith ha ricordato la sua passione per Doctor Who e quanto amasse far parte di un universo così creativo.



"Beh, sono entusiasta di far parte di quel mondo, è fantastico farne parte. Si tratta di uno dei grandi personaggi della televisione, credo, motivo per cui è ancora così forte. E manca sempre [interpretare Doctor Who] perché è solo un piacere. Ogni due settimane, quando giri un episodio, cavoli, eccoti al prossimo in un mondo completamente differente e in set completamente diversi; è favoloso" ha dichiarato Smith.



A specifica domanda su un possibile ritorno, ecco la sua risposta:"Beh, non si sa mai, vero? Qualcuno dovrebbe alzare il telefono e chiedermelo e da lì ricominciamo".



L'occasione perfetta pare dietro l'angolo: dopo l'addio di Jodie Whittaker nel 2022, nel 2023 dovrebbe arrivare uno speciale per il 60° anniversario che segnerà l'inizio di una nuova era, con il ritorno di Russell T. Davies come showrunner. Lo speciale dovrebbe introdurre il Quattordicesimo Dottore ma non sarebbe male poter ritrovare anche i vecchi Dottori. E probabilmente i fan impazzirebbero all'idea di rivedere Matt Smith e magari David Tennant ancora nello show.



La stagione 13 di Doctor Who s'intitola Flux e sarà l'ultima con Jodie Whittaker.