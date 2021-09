Doctor Who, Matt Smith propone una star di House of the Dragon come nuovo Dottore

Mentre Jodie Whittaker si appresta ad abbandonare Doctor Who dopo aver ricoperto il ruolo del tredicesimo dottore per oltre 5 anni, l'ex star della serie Matt Smith ha rivelato di avere già in mente un ottimo candidato per sostituire l'attrice nelle prossime stagioni.

Intervistato dall'Hollywood Reporter per parlare della sua recente esperienza in Ultima Notte a Soho di Edgar Wright, l'attore ha infatti fatto il nome di Rhys Fans, suo collega nella serie spin-off di Game of Thrones House of the Dragon.

"Sai chi penso che sarebbe un fantastico Doctor Who? Rhys Ifans. Sarebbe piuttosto figo. Non so se abbiamo già avuto un gallese. Io tifo per Rhys" ha dichiarato Smith.

In House of the Dragon Smith e Fans interpretano rispettivamente Daemon Targaryen e Otto Hightower: il primo è ovviamente un antenato della Daenerys di Emilia Clarke, mentre il secondo è la Mano del Re Viserys e padre della protagonista Alicent Hightower (interpretata da Olivia Cooke).

Intanto, Jodie Whittaker ha salutato i colleghi e i fan di Doctor Who.