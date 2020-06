Doctor Who: nella miniserie con David Tennant scopriamo un dettaglio sulla rigenerazione

Nei giorni scorsi era stato annunciato lo speciale di Doctor Who con David Tennant: nel corso della puntata i fan della longeva serie della BBC hanno fatto una scoperta importante riguardo i poteri del Dottore.

Trovate il video intitolato "The Secret of Novice Hame", linkato in calce alla notizia, nei dieci minuti che compongono l'episodio possiamo assistere al dialogo del personaggio interpretato da Anna Hope, che afferma: "Nel corso degli anni ho sentito molte storie su di lui, sui suoi mille volti e forme, i diversi uomini, donne e animali che hanno portato il suo nome, ma quello che è venuto a trovarmi è un volto familiare. È solo per me".

Sembra quindi che il Dottore protagonista della serie ha la capacità di rigenerarsi non solo in una forma umana, uomo o donna, ma anche animale, come viene rivelato dalle parole di Novice Hame. Nel corso della puntata è possibile assistere all'interpretazione di David Tennant che per l'occasione ha ripreso la parte del celebre personaggio. I fan hanno apprezzato molto questa miniserie, felici soprattutto di poter riascoltare uno degli interpreti più famosi di Doctor Who.

In attesa dei prossimi episodi incentrati sul Dottore di Jodie Whittaker, vi lasciamo con le nostre prime impressioni su Doctor Who, show britannico arrivato alla dodicesima stagione.